Boston: muçulmanos temem represália nos Estados Unidos

Os muçulmanos nos Estados Unidos acompanham com preocupação as investigações sobre as explosões, ocorridas há dois dias em Boston. Eles temem se tornar alvos de represálias, caso surjam suspeitas sobre o envolvimento de muçulmanos. Várias associações muçulmanas divulgaram comunicados após as explosões, na Maratona de Boston, nos quais condenaram a violência.

Segundo os investigadores do FBI, a Polícia Federal norte-americana, e policiais de Boston são investigados desde movimentos de extrema direita a grupos religiosos de muçulmamos, entre outros.

O porta-voz do Conselho das Relações Americano-Islâmicas, Ibrahim Hooper, disse que recebeu "chamadas de ódio habituais". "Há algo que nos preocupa: a possibilidade de represálias [contra os muçulmanos]", disse Hooper.

De acordo com os grupos de muçulmanos, o número de crimes e delitos contra religiosos e árabes nos Estados Unidos aumentou depois dos ataques de 11 de setembro de 2001. Para Sahar Aziz, do Instituto para a Compreensão e a Política Social, os muçulmanos que vivem nos Estados Unidos devem manter a vigilância.

"O estereótipo dos muçulmanos terroristas está agora enraizado na cultura norte-americana, há uma forte probabilidade de observarmos muçulmanos-americanos serem alvos de represálias, se o suspeito [do atentado de Boston] for muçulmano", disse Aziz.

O presidente do Conselho Muçulmano dos Assuntos Públicos, Salam Al Marayati, alertou que "o terrorismo não tem religião e a religião que for reivindicada pelo culpado não tem importância".

"O que é importante é o crime de terrorismo, que nós, muçulmanos, condenamos firmemente", disse.

