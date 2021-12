Boneco dos Minions salva criança que caiu de janela

Um brinquedo de pelúcia do popular filme animado "Minions" amorteceu a queda de uma menina de 5 anos no Estado norte-americano do Colorado. Ela sofreu apenas ferimentos leves após cair pela janela do terceiro andar de um prédio, disse a polícia nesta sexta-feira, 18.

A criança estava brincando em um quarto do apartamento quando acidentalmente tropeçou e caiu de costas por uma janela aberta, informou a polícia de Colorado Springs em comunicado. "Felizmente, quando a criança caiu da janela, ela continuou segurando o Minion de pelúcia, o qual, acredita-se, amorteceu sua queda", informou o comunicado.

A garota foi levada para um hospital local, onde foi tratada por um braço quebrado e então liberada, disse a polícia.

A tenente da polícia local Catherine Buckley disse que é o quinto incidente desde maio de uma criança caindo por uma janela aberta na segunda maior cidade do Estado.

"Felizmente, nenhum dos ferimentos foi sério, mas as pessoas precisam ter uma tela adequada ou algum outro jeito de evitar que a criança abra janelas", disse ela.

"Minions" conta as aventuras de Stuart, Ken e Bon, e é a sequência da bem-sucedida animação "Meu Malvado Favorito", de 2010.

adblock ativo