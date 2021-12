Bombeiros identificam oito vítimas do desabamento em Miami

Com 152 desaparecidos, o Corpo de Bombeiros de Miami identificou 8 das nove vítimas encontradas entre os escombros do edifício Champlain Towers em Surfside, no condado de Miami Dade, que desabou na madrugada da última quinta-feira, 24.

As famílias das vítimas puderam visitar o local no domingo, 27, mas a prefeita da cidade, Levina Cava, afirmou que detetives ainda não conseguiram contato com parentes de alguns desaparecidos.

Os venezuelanos León e Cristina Beatriz Elvira Oliwkowicz, de 79 e 74 anos, respectivamente, receberam identificação entre as vítimas. O casal foi encontrado no domingo, data em que bombeiros descobriram quatro corpos. Veja abaixo as demais vítimas identificadas da tragédia.

Ana Ortiz e Luiz Bermúdez

Ana Ortiz, de 46 anos, morava com o marido, Frankie Kleiman, que ainda está desaparecido. No mesmo andar, estava a mãe de Kleiman, Nancy Kress Levin, que morava no prédio, e o irmão, Jay Kleiman, que visitava a família. Ambos também ainda não foram encontrados. Filho de Ortiz, Luis Bermúdez, de 26 anos, também morreu no desabamento.

Bermúdez tinha uma distrofia muscular e precisava de uma cadeira de rodas para se locomover. Segundo amigos, o jovem era um exemplo de coragem e perseverança, além de sempre ter um sorriso no rosto.

O casal Gladys e Antonio, de 79 e 83 anos, respectivamente, está entre as vitimas identificadas. Eles moravam no apartamento 903 e comemorariam 59 anos de casamento no próximo mês.

O filho do casal, Santiago Lozano, conta que jantou com os pais horas antes do desabamento. Ele mora na outra torre do prédio e podia ver o apartamento dos pais de sua varanda. Santiago conta que, quando escutou o som alto, acordou e foi até a janela.

A mãe de Jonah Handler, adolescente resgatado dos escombros, também foi identificada como uma das vitimas. Stacie Fang, 54, chegou a ser levada para o hospital Aventura Hospital and Medical Center, mas que não resistiu aos ferimentos.

O menino foi resgatado após um homem que andava com o cachorro pela região escutar seus gritos. Nicholas Balboa afirma que viu os dedos de Jonah em meio aos escombros e uma voz que pedia socorro.

Manuel LaFont, 54, pai de duas crianças, foi uma das vítimas encontradas. Um amigo próximo de Manny, como era conhecido, Brendan Coyle, contou à revista People que ele era um homem dedicado tanto aos seus filhos quanto às crianças do time de baseball que treinava.

A ex-mulher de LaFont, Adriana LaFont, contou à BBC que seu filho de 10 anos, Santiago, estaria com o pai no momento do desabamento. “Manny (Manuel) me ligou para dizer que gostaria que Santi passasse a noite na casa dele, porque iriam pescar (no dia seguinte)”.

Adriana, no entanto, negou, já que acreditou que o menino havia ficado constrangida de recusar na frente do pai quando ele não respondeu se gostaria de dormir no local. “Meu filho voltou a nascer e eu também voltei a nascer”, diz a mulher.

