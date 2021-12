Bombeiros que tentavam apagar um dos vários incêndios florestais que atingem o oeste do Canadá foram surpreendidos por um tornado de fogo que arrancou sua mangueira, em uma situação aterradora.

O tornado formado por fumaça, fogo e cinzas arrebatou a mangueira de um grupo de bombeiros que combatia as chamas ao longo de uma estrada de terra nos arredores de Vanderhoof, na Columbia Britânica.

Um membro do grupo, o bombeiro M.C. Schidlowsky, publicou no Instagram um vídeo no qual três de seus companheiros lutam para não ser arrastados pelo tornado, enquanto tentam controlar a mangueira.

"Um tornado de fogo destruiu nossa linha", escreveu Schidlowsky. "Lançou troncos em chamas através da nossa frente por 45 minutos e jogou nossa mangueira a mais de 30 metros no ar. É definitivamente algo inédito".

Uma área recorde de 1,3 milhão de hectares de florestas na Columbia Británica foi devorada por 2.066 incêndios nos meses recentes, alimentados pelo clima quente e seco.

Atualmente, 333 incêndios florestais persistem, segundo as autoridades, incluindo 10 que permanecem desde junho.

AFP Bombeiros canadenses enfrentam tornado de fogo; veja vídeo

