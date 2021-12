Bombas explodem em edifícios do governo dos EUA

Duas bombas explodiram nesta quinta-feira, 6, em edifícios governamentais nos Estados Unidos, uma no Edifício Jeffrey, no centro de Annapolis, e outra no Departamento de Transportes de Maryland, em Hannover.

Segundo as autoridades norte-americanas, ninguém ficou ferido e as bombas explodiram quando funcionários públicos abriram pacotes que chegaram pelos correios. A polícia estadual de Maryland disse que as explosões ocorreram à tarde, pelo horário local, e que está investigando os incidentes. As informações são da Associated Press.

