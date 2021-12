Boko Haram assume autoria do massacre de 2 mil em Baga

O líder do grupo extremista Boko Haram, Abubakar Shekau, assumiu a responsabilidade pelo assassinatos em massa que aconteceram na cidade de Baga, no começo do ano. De acordo com a Anistia Internacional, cerca de 2 mil pessoas foram mortas e 3,7 mil casas e negócios foram destruídos no incidente, que aconteceu em 03 de janeiro.

Shekau fez o anúncio em um vídeo divulgado no Youtube na terça-feira, o mesmo dia em que a promotora da Corte Internacional, Fatou Bensouda, afirmou que irá examinar os relatos de assassinatos em massa e crimes contra a humanidade na Nigéria.

"Nós somos os que lutaram contra as pessoas de Baga, e nos os matamos como Ele (Alá) ordenou em seu livro", afirmou o líder do Boko Haram. "Este é só o começo das mortes. O que vocês presenciaram é a ponta do iceberg. Mais mortes estão a caminho", disse.

Este foi o ataque que mais chamou atenção da comunidade internacional desde o sequestro de 300 garotas em abril do ano passado. O exército da Nigéria, desmoralizado e mal equipado, ainda não conseguiu resgatar as 219 estudantes que ainda estão cativas.

Baga era o quartel de uma força multinacional, mas quando os milicianos chegaram, haviam apenas soldados nigerianos guardando a base militar. As forças do Chade e do Níger haviam sido retiradas pouco antes, por motivos desconhecidos. Fonte: Associated Press.

