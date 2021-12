Um Boeing 777 da companhia aérea Asiana Airlines sofreu neste sábado, 6, um acidente quando pousava no Aeroporto de São Francisco, nos Estados Unidos. Não há relatos imediatos de vítimas, de acordo com os meios de comunicação norte-americanos. O vôo 214 saiu de Seul, na Coreia do Sul.

No momento do acidente haviam poucas nuvens no céu, de acordo com o Serviço de Tempo Nacional dos Estados Unidos. O aeroporto fica a cerca de 19,31 quilômetros do centro de São Francisco.

A Administração Federal da Aviação (FAA, na sigla em inglês) disse não saber quantas pessoas estavam a bordo do avião.

A Asiana Airlines é uma das duas maiores companhias aéreas da Coreia do Sul ao lado da Korean Air.

*com informações da Agência Lusa

Assista a vídeo feito minutos após o acidente

Agência Brasil* Boieng 777 da Asiana Airlines sofre acidente nos EUA

adblock ativo