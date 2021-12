Boeing desaparecido: ampliam buscas para Mar de Adamão

As operações de busca do Boeing 777 da Malaysia Airlines desaparecido no sábado passado, 8, foram ampliadas ao Mar de Adamão, centenas de quilômetros a noroeste do perímetro inicialmente estabelecido, informou nesta quarta-feira um funcionário malaio.

"Sim, acima de Sumatra se encontra o Mar de Andamão", disse à AFP o chefe da Aviação Civil da Malásia, Azharuddin Abdul Rahman, respondendo a uma pergunta sobre a ampliação da área de busca.

O Mar de Adamão é limitado ao norte pela ilha indonésia de Sumatra, e ao leste e ao norte por Tailândia e Myanmar (antiga Birmânia).

Abdul Rahman destacou que trata-se de "uma zona muito ampla para se cobrir, e não podemos deixar passar nada, é preciso ver todas as possibilidades", Sumatra é uma ilha muito grande.

As autoridades decidiram ampliar a área de busca após informações de radar que indicam a "possibilidade" de o avião ter alterado "radicalmente" sua rota sobre o Mar do Sul da China.

Segundo um jornal malaio, o avião foi detectado sobre o estreito de Malaca, a oeste da Malásia.

Desde o sábado, as buscas se concentram no Mar Meridional da China, entre Malásia e Vietnã, mas não revelaram qualquer sinal do avião.

Nesta quarta-feira, o Vietnã anunciou a redução das buscas até que receba orientações da Malásia sobre a nova direção a cobrir.

"Decidimos suspender temporariamente certas atividades de busca a espera de informações da Malásia", revelou o vice-ministro de Transportes do Vietnã, Pham Quy Tieu, acrescentando que prosseguem as operações marítimas, mas em menor escala.

"Pedimos informação em duas ocasiões às autoridades da Malásia, mas até agora não obtivemos resposta", destacou Tieu. "Informamos aos malaios, no dia em que perdemos contato com o avião, que ele havia guinado para oeste, mas não responderam nada".

O voo MH370 da Malaysia Airlines que seguia de Kuala Lumpur para Pequim desapareceu na madrugada de sábado com 239 pessoas a bordo, a maioria cidadãos chineses.

