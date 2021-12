Boca-de-urna aponta vitória de Putin em eleição presidencial na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, deve ser reeleito para o quarto mandato no comando do país neste domingo, de acordo com pesquisa de boca-de-urna divulgada há pouco pela TV estatal do país, conduzida pelo instituto de pesquisas VTsIOM. De acordo com o levantamento, Putin recebeu 73,9% dos votos.

O segundo lugar foi ocupado pelo candidato do Partido Comunista, Pavel Grudinin, que teria recebido 11,2% dos votos, de acordo a pesquisa de boca-de-urna. Caso os resultados se confirme, Putin conquistaria uma porcentagem ainda maior do que nas eleições presidenciais de 2012 (63,6%).

Putin, que tem aprovação de cerca de 80%, enfrentou oposição fraca composta, em grande parte, por candidatos pouco conhecidos e que não ocuparam cargos públicos de destaque anteriormente. O principal opositor, o ativista anticorrupção Alexei Navalny, foi impedido de concorrer. O Kremlin buscou superar uma taxa de participação de 65% da eleição de 2012 para legitimar a eleição após críticas de que a votação não seria competitiva.

Caso seja confirmado o resultado, Putin deve enfrentar uma série de desafios, como reanimar a economia da Rússia e resolver conflitos diplomáticos na Síria e na Ucrânia.

