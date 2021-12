BM adverte que desperdício ameaça a segurança alimentar

O Banco Mundial (BM) soou o alarme nesta quinta-feira, 27, sobre o desperdício de alimentos no mundo, que representa uma "grave ameaça" para a segurança alimentar.

"Milhões de pessoas no mundo dormem com fome todas as noites, enquanto milhões de toneladas de alimentos acabam no lixo ou apodrecendo antes de serem comercializados", denunciou o presidente do Banco Mundial, Jim Yong Kim, em um comunicado da instituição.

De acordo com o relatório do Banco Mundial sobre os preços dos alimentos, entre um quarto e um terço dos alimentos produzidos a cada ano são desperdiçados ou perdidos em algum ponto da cadeia de produção.

Cerca de 35% deste desperdício é de responsabilidade do consumidor final, especialmente nos países desenvolvidos. Além disso, 24% se perde durante a produção de alimentos e 24% durante o armazenamento e distribuição, indica o Banco Mundial, sem especificar onde o restante é perdido.

