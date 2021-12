Biografia de Neil Armstrong, primeiro homem a pisar na Lua

O primeiro homem a pisar na Lua, o americano Neil Armstrong, morreu neste sábado aos 82 anos em Ohio (Estados Unidos), alguns dias após superar uma operação de coração.

Em 20 de julho de 1969 Armstrong se tornou o primeiro homem a pisar na superfície lunar, após viajar para o satélite da Terra a bordo da Apollo XI com os astronautas Edwin Aldrin e Michael Collins.

Armstrong, que foi engenheiro aeronáutico, piloto e astronauta, nasceu em 5 de agosto de 1930 em Wapakoneta (Ohio). Em 1949, ingressou na Marinha dos Estados Unidos, onde prestou serviços até 1952.

Ao retomar sua vida civil, se graduou em Ciências e Engenharia Aeronáutica na Universidade de Purdue (Indiana) e, mais tarde, ampliou seus estudos na Escola de Graduação da Universidade da Carolina do Sul.

Armstrong teve seu primeiro contato com a Agência Espacial Americana (Nasa) no Centro de Pesquisas Lewis, onde trabalhou como piloto de provas desde 1955 e em 1962 foi admitido como astronauta e sucessivamente ocupou os postos de chefe do Escritório de Operações e Treino de Astronautas; suplente da tripulação do "Gemini 8" e organizador de voos espaciais tripulados, passando depois à equipe de voos de alunissagem.

O astronauta quase morreu em 7 de maio de 1968, durante uma prova em que o módulo lunar se incendiou no deserto do Texas.

Depois da conquista da Apollo XI, quando Armstrong e Aldrin permaneceram na superfície lunar durante duas horas e 15 minutos, Armstrong continuou ligado à Nasa, que abandonou em 1971 para retornar a sua terra natal e dar aulas como professor de Engenharia Aerospacial.

Armstrong foi, além disso, presidente do Comitê Presidencial Consultivo para o Corpo de Paz (1971-1973), membro da Comissão Nacional do Espaço (1985-1986) e vice-presidente da Comissão presidencial para a investigação do acidente da nave "Challenger" (1986).

Em companhias privadas ocupou diversos postos, como os de diretor das empresas Cincinnati Gas and Electric Co., Cincinnati Milacron, Inc., Eaton Corporation, RMI Titanium Company e Thiokol Corporation, entre outros.

Foi também presidente da Ail Systems Inc., especializada em computadores para aviação, e em janeiro de 1988 obteve uma nova conquista: deu a volta ao mundo a bordo de um Boing 77 no tempo recorde de 37 horas, com outras 99 pessoas.

Aposentado em sua casa em Lebanon (Ohio), deu algumas conferências sobre voos espaciais, e suas aparições públicas coincidiram com as celebrações dos aniversários da chegada do homem à Lua.

Sobre o primeiro homem que pisou na Lua, foi escrito o livro "First man: The life of Neil A. Armstrong" (ainda sem tradução em português), cujos direitos foram comprados para adaptar a obra a um filme.

No início de agosto de 2012 Armstrong passou por uma cirurgia no coração. Em sua última aparição pública, em novembro de 2011, o astronauta recebeu, com seus companheiros da missão à Lua, Aldrin e Collins, a medalha de Ouro do Congresso dos Estados Unidos.

adblock ativo