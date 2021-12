Bill Gates ainda é o homem mais rico do mundo, diz Forbes

O cofundador da Microsoft e filantropo Bill Gates se mantém como o homem mais rico do mundo, à frente do mexicano Carlos Slim. A fortuna de Gates é estimada em 79,2 bilhões de dólares, três bilhões a mais que no ano anterior, segundo a "Forbes".

Fazem parte da mais recente lista 54 pessoas nascidas no Brasil ou com dupla cidadania. Nessa relação à parte, Jorge Paulo Lemann, empresário no ramo de cervejaria, figura em primeiro lugar (26º no ranking geral), com bens pessoais avaliados em 25 bilhões de dólares. A seguir, aparecem o banqueiro Joseph Safra (17,3 bilhões de dólares; 52º) e o também empresário no setor de cerveja, Marcel Herrmann Telles (13 bilhões de dólares; 89º).

A exemplo de Gates, Slim, rei das telecomunicações no México, viu sua riqueza aumentar em valores superiores a cinco bilhões de dólares (de 72 bilhões de dólares em 2014 para 77,1 bilhões de dólares). Isto não bastou para que ele recuperasse o posto que ostentou entre 2010 e 2013.

A única mudança entre os cinco primeiros da lista de multimilionários é a ascensão do empresário e investidor Warren Buffett (72,7 bilhões de dólares) do quarto para o terceiro lugar, passando a ocupar a posição que antes pertencia ao espanhol Amancio Ortega, criador da marca de roupas Zara (64,5 bilhões de dólares), ainda segundo a revista.

Larry Ellison, fundador da Oracle, se mantém com uma fortuna avaliada em 54,3 bilhões de dólares.

Um dos exemplos de maior destaque é a inclusão de Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, entre os 20 primeiros na nova lista. Sua fortuna pessoal chega a 33,4 bilhões, com 4,9 bilhões de dólares a mais que no ano passado.

O número de multimilionários continua a crescer e voltou a bater novo recorde, com 1.826 indivíduos na comparação com os 1.645 da última lista, conforme a "Forbes" publicou. O número de mulheres presentes na relação também subiu (de 172 a 197), ou 15% de aumento nos últimos doze meses.

O aumento do dólar na comparação com o euro teve um impacto significativo na lista deste ano, beneficiando multimilionários dos EUA em detrimento dos europeus, acrescentou a publicação.

Desta maneira, estão presentes no ranking 536 cidadãos dos EUA, seguidos de chineses (213), alemães (103), Índia (90) e Rússia (88). Se fosse um país, o estado da Califórnia, nos EUA, ocuparia o terceiro posto com 131 representantes.

Lista atinge novo recorde de multimilionários Evan Spiegel, cofundador do aplicativo Snapchat, é o mais jovem entre os multimilionários, aos 24 anos e uma fortuna que gira em torno de $1,5 bilhão, assim como o sócio Bobby Murphy, um ano mais velho.

A lista também traz outros empreendedores com menos de 40 anos, casos dos cofundadores do portal de buscas Airbnb, especializado em hospedagem (Nathan Blecharczyk, Brian Chesky e Joe Gebbia), ou os sócios no sistema Uber, que oferece carros com serviço de motorista (Garrett Camp e Travis Kalanick).

Além de Slim e Ortega, somente mais três bilionários entre os 20 primeiros não são cidadãos dos EUA: os franceses Liliane Bettencourt (10ª), herdeira e principal acionista da empresa de cosméticos L'Oreal, e Bernard Arnault (13º), dono da marca de artigos de luxo LVHM, e o investidor Li Ka-shing (Hong Kong, 17º).

Quase dois terços dos multimilionários (1.191 pessoas) fizeram fortuna por seus meios, enquanto 635 receberam herança total ou parcial.

