Bilionário mais jovem da África é sequestrado na Tanzânia

O bilionário mais jovem do continente africano foi sequestrado nesta quinta-feira, 11, por homens armados na capital econômica da Tanzânia, Dar es-Salam, anunciaram autoridades locais.

Mohamed Dewji, 43 anos, dirige o grupo MeTL que opera em cerca de 10 países nas áreas de agricultura, transporte, logística e indústria alimentícia. Ele foi sequestrado quando entrava na academia de um hotel nesta cidade.

"A informação inicial indica que ele foi sequestrado por brancos que estavam em dois veículos", disse à imprensa o governador regional Paul Makonda, acrescentando que "este tipo de incidente é novidade aqui".

O chefe da polícia de Dar es-Salam, Lazaro Mambosasa, ligou o crime a estrangeiros na coletiva de imprensa e também afirmou que os criminosos "atiraram para o alto" antes de arremessar o empresário dentro do veículo.

Mambosasa ainda apontou que a polícia fez algumas prisões em busca de suspeitos do sequestro.

Dewji nasceu na Tanzânia e estudou na Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos. Também foi membro do Parlamento entre 2005 e 2015.

Em 2013, se tornou o primeiro tanzaniano a aparecer na lista da revista Forbes, e em 2015 foi nomeado Pessoa do Ano da Forbes na África.

Dewji também o acionista majoritário do time de futebol Simba FC da Tanzânia. De acordo com a Forbes, ele está em 17º lugar na lista de bilionários do continente, com uma fortuna estimada de 1,5 bilhão de dólares.

Ele é casado e tem três filhos. Em 2016, assinou um compromisso de doar pelo menos metade de sua fortuna a causas filantrópicas, segundo a Forbes.

