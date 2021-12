BET AWARDS premia personalidades negras neste domingo; Dois brasileiros são indicados

O rapper Emicida e a funkeira MC Dricka são os dois brasileiros indicados no prêmio BET Awards, que celebra a excelência negra em música, cinema, esportes e filantropia e será realizado no próximo domingo, 27, nos Estados Unidos. Este ano, o evento será transmitido ao vivo na Televisão, no canal MTV, às 21h.

O cantor Emicida, que é um dos grandes nomes do rap nacional, fez muito barulho em dezembro de 2020, ao lançar o documentário “AmarElo - É tudo pra ontem”, que faturou o Grammy Latino de Melhor Álbum de Rock em Língua Portuguesa por e de Álbum do Ano, do Prêmio Multishow.

Ele concorre na categoria de melhor artista internacional com rappers franceses, Aya Nakamura e Youssoupha, os nigerianos Burna Boy (ganhador do Grammy de Global Music este ano) e Wizkid, o tanzaniano Diamond Platnumz e os os britânicos Headie One e Young T & Bugsey.

Em “AmarElo”, disponível na Netflix, o artista mistura trechos do show e da gravação do álbum, com reflexões sobre diversos contextos - que transitam desde a chegada do primeiro navio negreiro no Brasil até a pandemia do novo coronavírus.

Já Mc Dricka, emergente do funk paulista, conhecida como a Rainha dos Fluxos (bailes de rua que acontecem em favelas paulistas), concorre a melhor nova artista internacional na votação do público.

Com ela, concorrem a britânica Arlo Parks e Bree Runway, os franceses Bramsito e Ronisia, a nigeriana Tems e a sul-africana Elaine. No Instagram, a MC pediu aos fãs que votassem nela.

Rapper Emicida e a funkeira MC Dricka são os dois brasileiros indicados no prêmio | Foto: Reprodução | Internet

Os dois são os únicos representantes do Brasil, que estreou nas indicações do BET Awards em 2020, quando o rapper mineiro Djonga representou concorrendo na categoria melhor flow internacional, mas acabou não ganhando.

