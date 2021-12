Berlusconi diz que já foi acusado de tudo, menos de ser gay

O ex-presidente do governo italiano Silvio Berlusconi afirmou nesta segunda-feira (31) que a esquerda já o acusou de tudo, "menos de ser gay e de roubar os italianos".

Ao ser questionado pelo entrevistador da Rádio Capital se o fato de ser gay pode ser considerado uma acusação, Berlusconi respondeu: "No meu caso...", para pouco depois afirmar que tem muitos amigos gays e que são "muito simpáticos e divertidos".

Silvio Berlusconi é acusado de ser homófobo. Questionado sobre seus escândalos sexuais - atualmente é processado por prostituição de menor -, ex-premier afirmou no passado que "vale mais amar as mulheres bonitas que ser gay".

Desde que anunciou a sexta candidatura para governar o país, em 8 de dezembro, o magnata concede entrevistas todos os dias.

Para as eleições gerais antecipadas de 24 e 25 de fevereiro, as pesquisas concedem ao partido de Silvio Berlusconi (Povo da Liberdade) de 15 a 16% das intenções de voto, atrás do Partido Democrata (esquerda, 30%) e da coalizão de centro liderada por Mario Monti (24%).

