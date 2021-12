Bento XVI se prepara para Missa do Galo

Bento XVI oficia às 22h do Vaticano (19h de Brasília) na Basílica de São Pedro a tradicional Missa do Galo, que, da mesma forma que nos últimos três anos, acontecerá duas horas antes da meia-noite, para poupar o papa, que nesta terça-feira, 25, também conduzirá as demais cerimônias do Natal.

A Missa do Galo será acompanhada por milhares de fiéis procedentes de todo o mundo. Há dias já não resta nenhuma entrada - que são gratuitas - para a cerimônia, da qual participarão vários cardeais, bispos e outros membros da Cúria Romana.

A celebração durará várias horas e, para não cansar o pontífice e como já é habitual, a missa do Natal será realizada amanhã na Basílica de São Pedro pelo cardeal secretário de Estado, Tarcisio Bertone.

Bento XVI voltará ao recinto vaticano amanhã ao meio-dia para ler a tradicional Mensagem de Natal e dividir a bênção "Urbi et orbi" (à cidade de Roma e ao mundo), que serão transmitidas por uma centena de televisões de mais de meia centena de países.

Antes da Missa do Galo, Bento XVI acenderá na tarde de hoje o Círio da Paz na janela de seu apartamento, com vista para a Praça de São Pedro. Normalmente, o pontífice não pronuncia nenhuma frase e se limita a rezar alguns segundos pela paz no mundo.

O acendimento do círio será presenciado por centenas de fiéis que a essa hora assistirão na Praça de São Pedro à inauguração do tradicional Portal de Belém que todos os anos é erguido diante do obelisco que se encontra no centro do recinto vaticano.

