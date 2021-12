Bento XVI se despede hoje do pontificado

O papa Bento XVI, de 85 anos, deixa nesta quinta-feira, 28, às 20h (16h em Brasília), o pontificado, depois de quase oito anos. A partir desse horário começa o chamado o período de sede vacante (sem papa). Ao longo do dia, o pontífice tem uma série de atividades, mas não está programada solenidade pública. Nesta quarta-feira, 27, foi a última vez que ele participou de uma audiência geral, circulou no papamóvel, acenou para os fiéis, beijou crianças e enviou mensagem justificando a renúncia.

"Dei esse passo em plena consciência da sua gravidade e novidade", ressaltou o papa, sendo aplaudido de pé por cardeais e bispos, além do público presente à Praça São Pedro."Ter coragem de fazer escolhas difíceis é ter sempre dentro de si o bem da Igreja", acrescentou.

Na manhã desta quinta, Bento XVI participa de uma cerimônia de despedida com os cardeais em uma sala do Palácio Apostólico, sua residência oficial. Dos cinco cardeais brasileiros que participarão do conclave (quando se elege o sucessor do pontífice), alguns já estão no Vaticano.

Às 15h, o papa deixará o Palácio Apostólico em um helicóptero em direção a Castel Gandolfo, que é a residência de verão dos papas, localizada a cerca de 30 quilômetros do Vaticano. Em maio, provavelmente, quando a reforma estiver concluída, Bento XVI passará a morar no Mosteiro Mater Ecclesia, na região do Vaticano.

Na última audiência geral como papa, o pantifice disse que suas "forças tinham diminuído" nos últimos meses. Acrescentou que um papa nunca "está sozinho" e agradeceu a cada um que o apoiou. O papa pediu ainda que sejam feitas orações para o seu sucessor e os cardeais que participarão do conclave, quando será escolhido o próximo pontífice.

Bento XVI foi um dos cardeais mais velhos eleito papa e assumiu o pontificado em 19 de abril de 2005, sucedendo a João Paulo II, que esteve no comando da Igreja Católica Apostólica Romana por 31 anos. Ontem, ele reconheceu que ao ser escolhido papa sentiu um "peso sobre os ombros". Na ocasião, contou ter feito a seguinte oração: "Senhor, por que me pedes isso? É um peso grande sobre os ombros, aceitarei apesar de todas as minhas fraquezas".

