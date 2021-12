Bebê surpreende pais e nasce em carro em movimento

Um bebê nascer dentro de um carro já chama a atenção, mas diversos outros casos já foram noticiados. Mas o caso de Josiah Benjamin é diferente: ele nasceu no banco da frente do veículo do pai, que estava em movimento.

Jon e Lesia Pettijohn seguiam para a maternidade em Houston, nos Estados Unidos, quando ela entrou em trabalho de parto. Sem parar de dirigir, Jon começou a filmar e registrou o momento em que a mulher percebe que não ia conseguir chegar ao hospital para ter o filho.

Jon ajuda a esposa a abaixar a calça e ela consegue segurar o filho. Logo após o parto, o pai estaciona e conversa com a mulher. Ao perceber que o bebê está bem, eles seguem viagem com Josiah Benjamin no colo da mãe.

Chama ainda mais atenção que Lesia não teve dificuldade durante o parto, apesar do tamanho do bebê, que nasceu com 4 kg.

