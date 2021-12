Bebê sobrevive após nascer em alto mar com 680 gramas

Um bebê surpreendeu os médicos ao sobreviver depois de nascer prematuro, com apenas 680 gramas, e durante um cruzeiro em Porto Rico. Emily Morgan, 28 anos, foi autorizada por seu médico para viajar com a família para comemorar o aniversário da filha mais velha, de 3 anos, já que a previsão do nascimento de Haiden era para 19 de dezembro. Mas ela entrou em trabalho de parto no dia 31 de agosto dentro do navio em alto mar.

Ao perceber a situação, Morgan e o marido acionaram a equipe médica da embarcação, que disse que ela não poderia ter a criança ali, já que estavam a 14 horas do porto mais próximo.

Morgan não conseguiu conter o trabalho de parto e o filho nasceu logo depois. Inicialmente, os médicos disseram que ela sofreu um aborto. Mas ela insistiu em ver a criança, mesmo que ele estivesse morto.

Cerca de 45 minutos depois, ela foi informada que o filho estava vivo, mas que, possivelmente, não sobreviveria. De acordo com especialistas, a probabilidade de uma criança que nasceu tão prematuramente, e longe de um hospital, sobreviver é de menos de 10%.

Haiden foi de encontro a essa estatística. O menino resistiu até chegar ao porto. Durante a viagem, ele foi enrolado em toalhas e colocado em uma incubadora improvisada, além de receber oxigênio.

Depois que o navio atracou, a família foi levada para um hospital e, em seguida, transferida para outra unidade especializada. De acordo com a mãe, Haiden está se desenvolvendo bem e a previsão de alta é em 19 de dezembro, data prevista para seu nascimento.

adblock ativo