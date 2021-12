Bebê que nasceu com deformação faz 1 ano e desafia a ciência

Após nascer com uma deformação na cabeça, os pais do pequeno Jaxon Buell, de um ano, comemoram os primeiros passos do único filho, que vem desafiando a ciência.

Desde que ainda estava na barriga de sua mãe, Jaxon sempre foi desacreditado por muitos médicos, que falavam para Brittany e Brandon Buell, que ele teria poucas chances de viver.

Jaxon têm microhidranencefalia, doença que causa uma deformação no cérebro e no crânio. Esse tipo de doença tem uma taxa de mortalidade muito alta e causa problemas com na visão, na audição e na coordenação motora.

O pai do bebê, Brandon Buel, conta que, com poucas semanas, já havia sido identificado algum problema com o feto. "Com 17 semanas de gravidez, fizemos um ultrassom e descobrimos que alguma coisa não estava bem quando o médico ficou muito quieto", disse o pai, em entrevista ao jornal britânico Daily Mail.

Pais aparecem ao lado do bebê nos primeiros meses (Foto: Reprodução | Facebook)

Mesmo sabendo das futuras complicações que o filho teria, o casal não pensou em a abortar.

A mãe da criança, Brittany Buell, contou que, durante a gravidez, a cada semana era difícil conviver com as chances do filho nascer sem vida. "A felicidade que toda mulher grávida tem, eu não tinha", desabafou.

Repercussão

O caso do garotinho comoveu amigos, parentes e pessoas da cidade. Por conta disso, colegas de trabalho do pai da criança criaram uma página no Facebook, intitulada Jaxon Strong (Forte Jaxon), apoiando a luta do bebê.

O objetivo da página é arrecadar fundos para os futuros tratamentos.

adblock ativo