Bebê prematuro é colocado com saco de sanduíche para aquecer

Uma bebê prematura, que nasceu com apenas 27 semanas de gestação, era tão pequena que a equipe médica improvisou e colocou a menina dentro de um saco plástico para sanduíches para mantê-la aquecida. Lucia Sansbury nasceu mais de três meses antes do previsto pesando apenas 450 g.

Os médicos do Hospital Royal Cornwall, na cidade de Truro, no Reino Unido, onde ela nasceu, consideraram baixas as chances dela sobreviver até o primeiro aniversário. Apesar disso, Lucia completou 1 ano e hoje parece uma criança saudável.

Ela passou por uma cirurgia de emergência para reparar sua bexiga e um procedimento a lases para conservar sua visão.

