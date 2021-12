Bebê pega fogo pela quarta vez por conta de doença rara

Um bebê de três meses está internado após pegar fogo pela quarta vez em Chennai, na Índia. De acordo com os médicos do hospital onde Rahul está internado, ele sofre de combustão humana espontânea, uma doença rara. Especialistas dizem que o fogo é provocado pela excreção de gases através da pele.

Rahul está internado com queimaduras no peito e cabeça. Conforme os médicos, o quadro dele é estável. Ele pegou fogo pela primeira vez aos nove dias de vida. A mãe do menino, Rajeswari, conta que as pessoas achavam que ela ateou fogo no filho.

