Bebê nasce com mais de 6 kg e surpreende médicos

O nascimento de um bebê com 54,5 cm e 6,130 kg surpreendeu os médicos na província argentina de Rio Negro. Olívia nasceu nesta segunda-feira, 15, de cesariana e passa bem.

A mãe da criança Maria Fernanda Basly, 36 anos, disse que esperava que a criança fosse grande, mas não desse tamanho. "Esperávamos um bebê grande, mas eu nunca pensei que ela iria pesar mais de 6 quilos. Quando eu vi parecia um bebê de dois meses", contou.

Segundo o jornal La Mañana de Neuquén, o tamanho do bebê pode estar relacionado a uma diabetes que a mãe a adquiriu durante a gestação.

De acordo com o Guinness World Book of Records, o recorde para a criança mais pesada do mundo é dividido por dois bebês que nasceram com 9 kg cada. Um canadense que morreu 11 horas depois do parto, em 1879, e um italiano nascido em 1955.

