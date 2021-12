Bebê nasce com coração para fora do corpo

Um bebê nasceu com uma doença rara na Índia que deixou seu coração "saindo" do peito. A criança precisa de cirurgia urgente. Os médicos se surpreenderam com a sobrevivência do menino seis dias após seu nascimento. De acordo com eles, as chances eram menores do que uma em um milhão.

Os pais do bebê tentam arrecadar dinheiro para a cirurgia, que não pode ser feito em hospital público, já que as unidades não tem equipamentos para realizar a operação que é considerada complexa. A família é considerada extremamente pobre e vive com renda inferior a R$ 300 por mês.

