Bebê é resgatado após 22 h soterrado no Nepal

Um bebê foi resgatado com vida depois de ficar cerca de 22 horas soterrado. De acordo com a agência CNN, o menino de 4 meses estava sob os escombros de uma construção desde que Nepal foi atingida por um terremoto no último sábado, 25. A criança foi avaliada por médicos e, de acordo com dados preliminares, passa bem.

O bebê foi encontrado por militares do exército nepalês, que chegou a deixar o local achando que não achariam nenhum sobrevivente na região, mas retornaram depois que o choro da criança foi ouvido, de acordo com o site local Kathmandu Today.

Ainda não há informações sobre parantes do menino. Mais de cinco mil pessoas morreram no terremoto e 11 mil ficaram feridas. O terremoto de magnitude 7,8 graus devastou o Nepal.

Bebê passa bem, segundo diagnóstico preliminar (Foto: Reprodução | Kathmandu Today)

adblock ativo