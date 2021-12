Bebê declarado morto começa a chorar no momento da cremação

Um bebê chinês que havia sido declarado morto em um hospital do leste da China começou a chorar quando estava prestes a ser cremado, informou a imprensa local.



Os pais do bebê, que tinha menos de um mês e estava gravemente doente, aceitaram o fim do tratamento médico em um hospital pediátrico da província de Anhui (leste da China), afirmaram fontes do hospital à agência Xinhua.



Após a assinatura da certidão de óbito, o bebê, um menino, foi entregue a uma funerária, que não efetuou a cremação porque a criança começou a chorar.



A agência não informou quanto tempo levou para a descoberta que a criança estava viva.



O bebê retornou imediatamente ao hospital, onde seguia em tratamento nesta quarta-feira, 20.



A criança nasceu com uma má-formação congênita do sistema respiratório, segundo a agência de notícias estatal.



Após o incidente, um médico do hospital foi suspenso e uma enfermeira foi demitida.

