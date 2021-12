Bebê compra carro pela internet ao usar celular do pai

Uma menina com menos de dois anos surpreendeu seu pai ao comprar um carro usando o celular dele. Sorella estava brincando com o smartphone de Paul Stoute quando acessou um site de leilões virtuais sem querer e adquiriu um Austin-Healey Sprite por US$ 225 (R$ 800).

Paul só percebeu o engano quando recebeu um e-mail do site confirmando a compra. Ele até tentou cancelar o procedimento, mas desistiu e decidiu ficar com o veículo de lembrança.

Ele pretende reformar o carro, que está bastante danificado, e guardar para quando a filha completar 18 anos.

