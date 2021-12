Um bebê nasceu com duas cabeças (bicéfalo) em uma cidade do estado de Chihuahua, no México. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

Segundo informações do site "O Globo", o caso foi divulgado no jornal "La Prensa" pelo Instituto de Seguro Social Mexicano (IMSS). O nome do bebê nem a identidade dos pais foram divulgados.

A anomalia do bebê bicéfalo que nasceu na ultima sexta-feira, 6, é diferente dos gêmeos siameses, que têm corpos individuais e órgãos normalmente independente, mas são unidos em algum ponto. No caso deste bebê, só há corpo para as duas cabeças.

Ainda conforme o site, a anomalia é devido a um problema no desenvolvimento embrionário dos gêmeos, que foram "fundidos" na gestação.

Bebê com duas cabeças nasce em cidade do México

