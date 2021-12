Bebê chora com música de Rod Stewart e faz sucesso na web

O cantor Rod Stewart, quem diria, ainda tira lágrimas das pessoas com sua música. Dessa vez é aconteceu com bebê de 10 meses que se emociona ao ouvir a música "My Heart Can't Tell You No", sucesso dos anos de 1980.

O vídeo já tem mais de 1,2 milhão de page views no youtube e mostra a garotinha sorrindo e depois chorando compulsivamente. Nele, a mãe pergunta: "Você quer que a mamãe cante uma música? Quero ver como você reage a esta canção". Veja também o vídeo:

Da Redação

