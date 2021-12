Bebê chinês leva 90 tesouradas da mãe durante amamentação

Um bebê de apenas oito meses de vida sobreviveu após ser atingido por 90 tesouradas desferidas pela própria mãe. O caso aconteceu na China e chocou o país na última semana, principalmente por causa do motivo da agressão.

A mãe se irritou após o bebê ter mordido seu seio durante a amamentação e passou a golpeá-lo com a tesoura. A maioria dos ferimentos foi na região do rosto da criança, que recebeu mais de 100 pontos e se recupera no Hospital de Zuzhou, na província de Jiangsu.

Após os golpes, a criança, chamada Xiao Bao, foi levada para o hospital por um tio, que o encontrou deitado em uma poça de sangue no quintal de casa, onde mora com a mãe e dois tios.

À polícia, a mãe confirmou a agressão. Os vizinhos pediram que o governo chinês tirasse o menino da família. Entretanto, o pedido foi negado, já que a mãe não sofre de doenças mentais. As informações são do tabloide britânico Daily Mail.

