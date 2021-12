Bebê cai de 2º andar e homem consegue pegá-lo no ar

Um homem conseguiu pegar um bebê de um ano que caiu do segundo andar de um prédio na China. De acordo com os jornais locais, a criança subiu no parapeito da janela durante uma forte tempestade. Acredita-se que ele procurava a mãe.

Um morador, identificado como Li, percebeu a situação e ficou embaixo da janela tentando pegar o menino caso ele caísse. Outro morador, Hu, fez o mesmo. Outras pessoas também colocaram um sofá e papelões no chão para amortecer a queda, caso ninguém conseguisse pegar a criança.

Mas quando o bebê caiu, Li conseguiu pegá-lo e evitar uma tragédia. "Estava com medo de não conseguir pegá-lo. Algumas pessoas colocaram papelão no chão para evitar ferimentos graves no caso de eu não conseguir segurá-lo", disse Li.

