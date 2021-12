Cão da raça Beagle é usado pela companhia aérea KLM para recuperar objetos esquecidos ou perdidos no avião ou no saguão do aeroporto.

A companhia divulgou um vídeo em sua conta no Youtube para divulgar a novidade. As imagens mostram o cachorro farejando um celular perdido no avião. Em seguida, o beagle encontra a dona já saindo do aeroporto.

Pertences como fones de ouvido e ursinhos de pelúcia são devolvidos pelo cão, que "trabalha" na seção de Achados e Perdidos da companhia no aeroporto de Amsterdam. Veja o vídeo:

Beagle é usado por companhia para localizar objetos perdidos

