Barco de turismo com 31 pessoas afunda em Liverpool

Um barco de turismo com 31 pessoas a bordo afundou em Liverpool, disseram autoridades britânicas. Não há vítimas. O serviço de ambulância informou neste sábado, 15, que 28 pessoas foram levadas para hospitais, mais como precaução do que por ferimentos graves.

A polícia local e os bombeiros também foram ao local do incidente, onde alguns passageiros do Yellow Duckmarine estavam na água. A empresa não foi encontrada para comentar o caso. As informações são da Associated Press.

adblock ativo