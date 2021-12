Barbie muda corpo pela 1ª vez e terá versão alta e gorda

Em tempos de aceitação da diversidade, a boneca mais famosa do mundo também entrará no clima. A Mattel anunciou, nesta quinta-feira, 28, que a Barbie terá três novas versões: "petite", "com curvas" e "alta".

Essa é a primeira que vez a boneca muda de corpo desde sua criação em 1959. Antes, foram realizadas alterações sutis no rosto, mãos e outras partes do corpo, mas sempre mantendo um corpo mais magro.

Em 2015, a empresa tinha lançado uma linha Fashionista com boneca com diversas cores de cabelo e de pele. Esses brinquedos estarão disponíveis nas lojas a partir de março.

