Barack Obama tem um caso com Beyoncé, diz fotógrafo

O fotógrafo francês Pascal Rostain garantiu, em entrevista à rádio Europe 1, nesta segunda-feira, 10, que o presidente americano Barack Obama tem um caso com a cantora Beyoncé. Ele afirmou que o caso será revelado na edição desta terça-feira, 11, do Washington Post. O jornal, no entanto, negou isso, afirmando que não publica esse tipo de matéria.

Pascal Rostain ainda não conseguiu uma foto do suposto romance entre os dois, mas já conseguiu revelar outra traição quando tirou fotos da ex-esposa do ex-presidente francês Nicolas Sarkozy, Cecilia, com o publicitário Richard Attias, em 2005.

Atualmente, Obama é casado com Michelle, enquanto Beyoncé é esposa do rapper Jay-Z.

