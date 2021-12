Barack Obama declara estado de emergência em Washington

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decretou nessa sexta-feira, 21, estado de emergência em Washington, por causa dos incêndios florestais que atingem dez estados norte-americanos, afetando 526 mil hectares. Os governos da Austrália e da Nova Zelândia enviaram bombeiros para ajudar as equipes dos EUA, que enfrentam dificuldades no combate às chamas.



Obama também anunciou a liberação de fundos federais para combater os incêndios e para operações de assistência no estado de Washington, onde o fogo está sem controle. Três bombeiros já morreram.



De acordo com a agência intergovernamental dos incêndios (NIFC), muitos residentes de Washington, bem como em outros estados ocidentais, continuam deslocados de suas casas, "com os bombeiros tentando conter vastos incêndios".



Seundo a emissora de televisão King-TV, mais de 5,1 mil casas estão em risco e um número não especificado de edifícios já foi destruído.



A expectativa do governo norte-americano é que os reforços da Austrália e Nova Zelândia cheguem neste domingo, 23.

