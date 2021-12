"Bandigato" rouba a cena ao ser preso nos EUA

Pele morena, olhos verdes penetrantes, cabelos rastafari e uma boca pra lá de sensual. Este é Sean Kory, de 29 anos, que poderia ser um modelo bem sucedido.

Mas ele escolheu o lado do crime e foi preso no início do mês por agredir uma pessoa em uma festa à fantasia. E arrancou suspiros ao ter a foto de sua ficha policial divulgada nas redes sociais.

"Sean Kory, quando você sair da prisão, eu estarei te esperando... Buu", escreveu uma internauta.

Outra o comparou com Jeremy Meeks, outro "bandigato" que roubou a cena após ser preso na Califórnia (EUA): "Parece que Jeremy Meeks tem um rival, hã?!".

Na época, a foto de Jeremy recebeu mais de 50 mil curtidas e 15 mil comentários.

