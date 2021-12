Ban promete aumentar esforços para mobilizar ajuda internacional ao Paquistão

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, de visita ao Paquistão, assegurou, neste domingo, 15, que sua organização aumentará os esforços para mobilizar a comunidade internacional na assistência aos milhões de paquistaneses afetados pelas inundações.

"A ONU empreenderá qualquer medida possível para agilizar a assistência e acelerar o ritmo de entrega ao povo", disse Ban durante um encontro com o primeiro-ministro, Yousef Raza Guilani, pelo comunicado divulgado pelo escritório do governante paquistanês.

Inundações afetaram mais de 14 milhões de paquistaneses, provocando 1.343 óbitos e 1.588 feridos

Guilani expôs que "a escala e a magnitude do desafio foram além da capacidade de um país em vias de desenvolvimento e talvez inclusive de um país desenvolvido", por isso que pede "solidariedade com o Paquistão e com as vítimas das inundações nesta hora de necessidade", segundo a nota.

O primeiro-ministro ressaltou que precisa com "urgência" do fornecimento de tendas de campanha, comida, material de higiene e medicamentos e infraestrutura para purificar água. São necessários também helicópteros e botes para os trabalhos de resgate, dado que se temem novos transbordamentos. Guilani acrescentou que criará uma comissão independente para garantir transparência na distribuição dos recursos e dos materiais de assistência.

Durante sua estadia de um dia no Paquistão, Ban reuniu-se com o presidente, Asif Ali Zardari, e deve comparecer diante da imprensa ao fim da visita, segundo fontes oficiais consultadas pela Agência Efe.

A ONU pediu US$ 459 milhões à comunidade internacional, embora até agora só tenha recebido um quinto dessa quantia, segundo o Escritório de Coordenação de Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA). Os últimos informes do organismo assinalam que as inundações afetaram mais de 14 milhões de paquistaneses, provocando 1.343 óbitos e 1.588 feridos. Em seu discurso por causa do dia da independência, Guilani elevou ontem a 20 milhões o número de afetados pela catástrofe.

