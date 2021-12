Ban Ki-moon se reúne com Yanukovich em Sochi

O secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, se reuniu nesta sexta-feira, 7, com o presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovich, no balneário russo de Sochi a poucas horas da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.



Ban reiterou o apelo a dar fim com urgência à crise política na antiga república soviética através do diálogo, e ressaltou a necessidade de rejeitar a violência, segundo um comunicado divulgado pela ONU.



O representante também disse que as Nações Unidas estão dispostas a prestar "assistência técnica" às partes em um conflito que começou com protestos opositores em novembro e desembocou em alguns choques entre manifestantes e policiais, com um total de seis mortos e centenas de feridos.



A atual crise na Ucrânia começou em 21 de novembro, depois que Yanukovich adiou a assinatura do Acordo de Associação negociado com a União Europeia.



Diante das crescentes manifestações pró-União Europeia no centro de Kiev, ocupado pela oposição, a maioria parlamentar pró-governo aprovou no último dia 16 uma série de leis para restringir o direito de reunião e outras liberdades civis.



Três dias depois, foram registrados na capital violentos confrontos entre manifestantes e policiais antidistúrbios que causaram seis mortos e centenas de feridos.



Após o derramamento de sangue, as autoridades e a oposição iniciaram um processo de negociações, seguido pela renúncia do governo liderado por Nikolai Azárov e pela revogação das polêmicas leis.

