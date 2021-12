Balão com pelo menos 16 cai no Texas e autoridades creem que todos morreram

Um balão com pelo menos 16 pessoas a bordo pegou fogo e caiu no centro do Texas, nos Estados Unidos. O escritório do xerife do condado de Caldwell afirmou, em comunicado neste sábado, que investigadores trabalham para determinar o número de vítimas e suas identidades.

Lynn Lunsford, funcionária da Administração Federal de Aviação, afirmou em comunicado anterior que o acidente ocorreu pouco depois das 7h40 (hora local), perto de Lockhart, no Texas, quando o balão de ar quente caiu em uma área de pastagem. Segundo a funcionária, havia pelo menos 16 pessoas a bordo.

Lockhart fica cerca de 50 quilômetros ao sul de Austin. Fonte: Associated Press.

