Um bailarino de 48 anos morreu após sofrer ataque cardíaco durante uma apresentação musical na cidade de Urus-Martan, na Chechênia. Segundo o jornal inglês “The Mirror”, depois que R. Khusainov caiu no palco, a plateia começou a rir e a aplaudir, achando que a situação fazia parte do espetáculo. Somente depois de alguns instantes os espectadores perceberam que acabaram de presenciar uma tragédia. A cena foi flagrada por câmeras de celular e viralizou na internet.

Antes de sofrer o ataque cardíaco, ele fazia a coreografia para um espetáculo em homenagem às mães. A cantora Liza Akhmatova interpretava músicas típicas do país, localizado no Leste Europeu.

Logo que Khusainov caiu no palco, a própria cantora pensou aquilo fazia parte do show. Ela continuou cantando ao redor do corpo e, mesmo depois de a música ser interrompida, Liza chegou a fazer brincadeiras, puxando risos da plateia.

A cantora chegou a falar “ei, ele parou”, se referindo ao bailarino. Em seguida, pediu aplausos para o colega. Depois de alguns segundos, entretanto, a artista percebeu que Khusainov estava desacordado e pediu socorro. A equipe de apoio subiu ao palco e tentou reanimar o dançarino. Segundo a reportagem, paramédicos chegaram rapidamente ao local, mas o rapaz já estava morto.

De acordo com os demais participantes do espetáculo, Khusainov já apresentava histórico de cardiopatia, mas, mesmo assim, continuava a exercer a profissão.

Da Redação Bailarino morre durante espetáculo e plateia acha que é encenação

adblock ativo