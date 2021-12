Baiano morre após ser baleado em Genebra

O baiano Thomas Oliveira, de 20 anos, foi morto em Genebra, na Suíça. O jovem, que morava em Itabuna, no sul do estado, viajou para visitar a mãe.

De acordo com o site Bahia no Ar, a tia de Thomas contou que ele estava com amigos em uma casa quando foi baleado. Um amigo de infância é suspeito de ter atirado. Ele foi preso. Não há informações se o disparo foi acidental.

Thomas morou com a mãe em Genebra, mas voltou para o Brasil para estudar Arquitetura. Ele era filho único.

