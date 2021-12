Baiana que matou o marido é condenada por justiça francesa

A baiana Denize Soares da Silva, 43 anos, acusada de ter assassinado seu companheiro francês - cujo corpo foi encontrado em maio de 2008 no Brasil, quatro anos depois de seu desaparecimento - foi condenada na França a 17 anos de prisão.

Um tribunal de Grenoble (centro-oeste da França) a considerou culpada por, entre outras coisas, ter assassinado seu companheiro, Sebastien Pierre Brun, um florista oriundo de Grenoble, de 31 anos, envenenando-o com cianureto.

A polícia começou a investigar este caso quando Brun desapareceu depois de uma viagem ao Brasil junto com Denize em agosto de 2004. Um juiz de Grenoble e um oficial da polícia judicial francesa viajaram ao Brasil em três comissões rogatórias internacionais.

Mandioca - Em uma dessas viagens, o corpo do francês foi encontrado em uma estrada de terra próximo a Cabuçu, distrito de Santo Amaro (a 71 km de Salvador), terra natal de Denize. Exames toxicológicos revelaram que a morte de Brun foi causada por uma "intoxicação letal" de cianureto, um veneno que pode ser obtido da mandioca amarga, cultivada na região de Cabuçu.

Quando voltou à França, Denize disse aos mais próximos a seu ex-companheiro que ele quis ficar mais tempo no Brasil. Logo depois, sacou o dinheiro das contas bancárias do homem imitando sua assinatura.

Em abril de 2005, vários meses depois do desaparecimento de seu filho, os pais de Brun denunciaram o caso à justiça, após uma viagem ao Brasil na qual constataram o sumiço do rapaz. Denize Soares, cujo julgamento começou no dia 15 de outubro, disse na última segunda-feira "não se lembrar de nada". Na terça-feira, um de seus advogados afirmou que a acusada era mitomaníaca e estava "sozinha e perdida".

adblock ativo