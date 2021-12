Baiana presenteia príncipe da Espanha com fitinha do Bonfim

Em passagem pelo estande do Brasil na Feira Internacional de Turismo (Fitur), em Madri, na Espanha, o príncipe Felipe foi presenteado com uma fitinha do Bonfim por uma baiana, nesta quinta-feira, 23. Felipe, herdeiro da coroa espanhola, se deixou ser fotografado com a baiana amarrando a fita em seu pulso.

A baiana integra a comitiva enviada pela Bahiatursa para promover o estado no mercado europeu durante a Fitur, uma das mais tradicionais feiras de turismo da Espanha. O evento acontece até este domingo, 26.

