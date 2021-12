Avião sofre acidente ao tentar pousar e 103 morrem na Líbia

Um Airbus de uma empresa líbia caiu nesta quarta-feira, 12, quando tentava pousar em Trípoli, capital da Líbia, matando 103 dos 104 passageiros e tripulantes que estavam a bordo. Um garoto holandês de 10 anos foi o único sobrevivente, segundo o ministro líbio de Transportes, Mohamed Zidan. O porta-voz do ministério holandês das Relações Exteriores, Ozlem Canel, informou que o garoto sofreu várias fraturas e foi operado.

Menino sobreviveu à queda do avião e foi operado, informou um porta-voz do ministério holandês



O ministro dos Transportes disse também que 96 corpos já foram encontrados entre os destroços do avião da companhia líbia Al Afriqiyah Airways. O avião caiu quando tentava pousar no aeroporto de Trípoli, procedente de Johanesburgo, na África do Sul. A fabricante do avião, a Airbus, informou que se tratava de um A330-200 e que a empresa ajudará as autoridades nas investigações. “A Airbus dará assistência técnica total para as autoridades responsáveis pela investigação sobre o acidente”, afirmou. Havia 93 passageiros e 11 tripulantes a bordo.



No acidente 103 pessoas morreram e uma criança sobreviveu à queda do Airbus nesta madrugada







De acordo com informações da agência estatal Jana, o primeiro-ministro

holandês, Jan Peter Balkenende, disse que havia dezenas de cidadãos do

país a bordo da aeronave. O Escritório de Turismo da Holanda informou

que eram 61 holandeses entre os mortos. Havia também entre os mortos 22

líbios, incluindo passageiros e tripulantes.







Demais passageiros eram de diversas nacionalidades, segundo uma

autoridade líbia. Em comunicado divulgado em seu site na Internet, a

Afriqiyah Airways informou que seu voo 8U771 sofreu um acidente durante o

pouso no Aeroporto Internacional de Trípoli. Uma autoridade do

aeroporto afirmou que o acidente aconteceu às 6h10 (horário local, 1h10

em Brasília).



