Avião que desapareceu com jogador argentino é localizado

O avião que transportava o jogador de futebol argentino Emiliano Sala, de 28 anos, foi encontrado em uma praia da Normandia, na região do Canal da Mancha. A aeronave com o atleta e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, desapareceu no último dia 21, depois que partiu de Nantes, na França.

As informações são da agência oficial da Argentina, Télam, com base em reportagem divulgada pela rede de notícias britânica Sky Sports.

De acordo com a agência, um barco de busca que navegou pelas águas do Canal da Mancha encontrou a aeronave "destruída no fundo do mar".

A aeronave Piper Malibu N264DB foi encontrada submersa "na área geográfica onde houve o último contato com o radar" pelo barco chamado Morven. A investigação foi contratada pela família do jogador.

A operação de busca oficial foi suspensa em 24 de janeiro, depois que o capitão do porto de Guernsey, David Barker, declarou que as chances de sobrevivência após um período tão longo eram "extremamente remotas".

