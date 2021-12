Avião faz pouso forçado em San Francisco e mata ao menos 2

Pelo menos duas pessoas morreram, e outras 130 ficaram feridas neste sábado, 6, quando o Boeing 777 da companhia Asiana Airlines se acidentou ao aterrissar, no aeroporto internacional de San Francisco, informou a chefe dos Bombeiros Joanne Hayes-White.

<GALERIA ID=18471/>

Em entrevista coletiva, Joanne declarou que as autoridades ainda estão processando o balanço total de vítimas. O avião, que procedia de Seul, levava 292 passageiros e 16 tripulantes.

Segundo a chefe dos Bombeiros, ainda faltavam "cerca 60 pessoas" na contagem feita no local do acidente. Ela acrescentou que 108 pessoas não precisaram ser internadas, apesar dos ferimentos.

O agente da Polícia Federal americana (FBI) David Johnson disse que, até o momento, não há qualquer elemento que permita indicar que o acidente foi originado por um ato terrorista.

Um funcionário da companhia aérea disse em Seul que a companhia vai enviar uma equipe para ajudar a investigar as causas do acidente.

Imagens da imprensa americana mostram a aeronave, da companhia sul-coreana Asiana, proveniente de Taipé, envolvida em uma nuvem de fumaça na pista e cercada de caminhões de bombeiros, ambulâncias e outras viaturas das equipes de emergência.

Nas imagens, o avião repousa em um trecho de terra paralelo à pista de aterrissagem, com quase todo o teto e parte dos assentos carbonizados pelas chamas.

A cerca de 100 metros, onde o avião parece ter tocado o solo, estava a cauda.

Segundo o Departamento de Bombeiros de Redwood City, os passageiros estão sendo atendidos pelas equipes de emergência por queimaduras.

Um passageiro postou no Twitter uma foto que mostra as pessoas deixando o avião, que tem a "barriga" encostada na pista. O tobogã de salvamento está na parte dianteira do avião.

I just crash landed at SFO. Tail ripped off. Most everyone seems fine. I'm ok. Surreal... (at @flySFO) [pic] - https://t.co/E6Ur1XEfa4