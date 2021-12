Avião é colocado em quarentena em Nova York após passageiros adoecerem

Um avião foi colocado em quarentena no Aeroporto Kennedy, em Nova York (EUA), depois que cerca de 10 passageiros ficaram doentes a bordo de um voo vindo de Dubai. A aeronave pousou na cidade às 9h10 desta quarta-feira, 5.

Segundo a companhia aérea, os passageiros estavam recebendo atendimento médico "como precaução".Imagens aéreas do local mostraram o avião na pista, cercado por ambulâncias, funcionários e veículos do aeroporto.

Os passageiros estavam desembarcando com suas bagagens e entrando em ônibus. Representantes dos Centros de Controle de Doenças e de Prevenção estavam trabalhando na situação.

Uma divisão da polícia de contraterrorismo de Nova York publicou, pelo Twitter, que parece se tratar apenas de uma "situação médica". Duas horas depois, o avião foi liberado.

