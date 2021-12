Avião dos Emirados Árabes com 300 a bordo paga fogo em Dubai

Um avião da companhia Emirates que vinha da Índia com 300 pessoas a bordo teve um acidente ao pousar no principal aeroporto de Dubai nesta quarta-feira. Autoridades disseram que todos a bordo foram retirados em segurança e os bombeiros conseguiram rapidamente controlar o fogo.

O acidente gerou uma coluna de fumaça na aeronave, mas não havia detalhes sobre as causas. O tráfego aéreo no mais movimentado aeroporto do Oriente Médio foi interrompido, graças ao problema. A Emirates disse apenas que o acidente ocorreu às 12h45 (hora local), no momento em que o voo EK521 chegava da cidade de Thiruvananthapuram, no sul indiano.

O Boeing 777 levava 282 passageiros e 18 tripulantes, segundo a companhia. A Emirates previu que haveria um atraso de quatro horas nas operações em sua rede. Fonte: Associated Press.

