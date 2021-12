Avião da Embraer com 101 a bordo sofre acidente no México

A companhia aérea Aeroméxico confirmou em sua conta no Twitter ter conhecimento de um acidente ocorrido com um avião Embraer 190 com capacidade para 100 passageiros operado pela empresa no voo nº 2431, de Durango para a Cidade do México.

"Estamos trabalhando para verificar a informação e obter detalhes", escreveu a Aeroméxico. "Nossa prioridade é garantir a segurança dos clientes e tripulação a bordo e estamos trabalhando para isso."

De acordo com um porta-voz do aeroporto de Durango, não há relatos de mortes, informa o site de notícias.

Também pelo Twitter, o governador do Estado de Durango, José R. Aispuro, disse que "oficialmente não há números de feridos ou falecidos". "Em breve serão conhecidos os detalhes das ações de apoio" das equipes de segurança e emergência, complementou.

Consultada, a Embraer ainda não se pronunciou sobre o acidente.

Lo que se sabe del accidente aereo: ° 97 pasajeros ° 4 tripulantes ° 18 heridos (al menos) ° Piloto, el más grave. ° El avión se elevó y una tormenta repentina lo hizo caer. ° Se incendió tras tres minutos de haber caído, lo que permitió evacuar a la mayoría de los ocupantes. pic.twitter.com/qkKtPHNCcA — Luis Ernesto Lozano (@luizork) 31 de julho de 2018

